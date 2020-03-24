Алехандро ГОМЕС: «Играть против Валенсии было ужасным решением»

Но сам же футболист признает, что тогда в Италии не было понимания серьезности угрозы…

  • 24.03.2020 10:30
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Алехандро ГОМЕС: «Играть против Валенсии было ужасным решением»
© Instagram. Алехандро Гомес

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес поделился мнением относительно ситуации с коронавирусом в Бергамо и Италии, а также о том, как повлиял футбол на распространение этой заразы.

«Играть против «Валенсии» было ужасным решением. В то время было еще не так много случаев инфицирования, и никто не имел ни малейшего представления о том, что делает этот вирус. Мы не очень хорошо понимали серьезность заразы».

«Думаю, что его распространению поспособствовал наш первый матч против «Валенсии», когда на «Сан-Сиро» было 45 тысяч болельщиков из Бергамо из 120 тысяч населения города. Моя жена потратила три часа на то, чтобы добраться на машине до Милана тогда, хотя обычно такая дорога забирает не более 40 минут. Когда мы поехали на ответный матч в Валенсию, все были расслаблены, никаких проверок еще не было. Сейчас Испания – вторая страна в Европе с наибольшим количеством инфицированных. Знаю, что один из заболевших коронавирусом играл против нас. Мы ждем, не проявятся ли у кого-то из нас симптомы. К счастью, пока никто из футболистов «Аталанты» не оказался инфицированным».

«В Бергамо сейчас драматическая ситуация. Много инфицированных выявляют каждый день, хотя карантин очень суров. Меня поражает то, что хоть на улице почти нет людей, но все еще много случаев заражения каждый день по всей Италии. Больницы переполнены, и там не хватает мест для больных», - рассказал Алехандро Гомес.

Ранее супруга украинского легионера «Аталанты» Руслана Малиновского Роксана написала, что в Бергамо царят панические настроения, а штрафы за нарушение карантина достигли 5 тысяч евро.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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