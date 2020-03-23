Чигринский – в сборной худших трансферов Барселоны в 21-м веке

Авторитетное испанское издание Marca составила символическую сборную самых провальных трансферов «Барселоны» в 21-м веке. Вошел в нее и украинский защитник Дмитрий Чигринский:

Вратарь: Ришар Дютрюэль

Защитники: Мартин Касерес, Дмитрий Чигринский, Томас Вермален, Йерри Мина

Полузащитники: Александр Сонг, Андре Гомеш, Рикарду Куарежма, Хуан Роман Рикельме, Филиппе Коутиньо

Нападающий: Златан Ибрагимович

Чигринский перешел в «Барселону» из «Шахтера» летом 2009 года за 25 млн евро. В сезоне 2009/2010 он провел за команду Пепа Гвардиолы 14 матчей во всех турнирах, после чего вернулся в «Шахтер» за 15 млн евро.

Сейчас Чигринский выступает за АЕК, однако летом может стать свободным агентом.