Чигринский – в сборной худших трансферов Барселоны в 21-м веке

Также в сборной – Ибрагимович, Коутиньо и Рикельме

  • 23.03.2020 17:56
  • 696 просмотров
  • 0 комментариев
Чигринский – в сборной худших трансферов Барселоны в 21-м веке
© ФК АЕК. Дмитрий Чигринский

Авторитетное испанское издание Marca составила символическую сборную самых провальных трансферов «Барселоны» в 21-м веке. Вошел в нее и украинский защитник Дмитрий Чигринский:

Вратарь: Ришар Дютрюэль

Защитники: Мартин Касерес, Дмитрий Чигринский, Томас Вермален, Йерри Мина

Полузащитники: Александр Сонг, Андре Гомеш, Рикарду Куарежма, Хуан Роман Рикельме, Филиппе Коутиньо

Нападающий: Златан Ибрагимович

Чигринский перешел в «Барселону» из «Шахтера» летом 2009 года за 25 млн евро. В сезоне 2009/2010 он провел за команду Пепа Гвардиолы 14 матчей во всех турнирах, после чего вернулся в «Шахтер» за 15 млн евро.

Сейчас Чигринский выступает за АЕК, однако летом может стать свободным агентом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности