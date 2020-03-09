33-летний украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский летом может стать свободным агентом.

По данным источника, Чигринский не собирается продлевать контракт с греческим клубом. В его контракте есть опция автоматического продления контракта на год в случае участия в 25 матчах сезона, но Дмитрий не планирует её использовать.

Отметим, что в этом сезоне Чигринский провел за АЕК 17 матчей во всех турнирах, отличился одним голом. Контракт Дмитрия с греческим клубом рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, ранее Чигринский назвал самого сильного игрока, с которым играл в одной команде.