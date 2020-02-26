Чигринский назвал самого сильного игрока, с которым играл в одной команде

По словам Дмитрий Чигринского, Франселино Матузалем, с которым он выступал на заре карьеры в «Шахтере», был игроком, словно с другого вида спорта.

«Если не брать Месси, то самый сильный игрок, с которым я играл – Матузалем. Он был другим. То, что он творил в играх и на тренировках… Возможно, это восприятие было такое – я тогда молодым игроком был. Тогда весь «Шахтер» для меня казался высоким уровнем, но Матузалем был совсем другого уровня игроком. У него все было другое – понимание игры, работа на тренировках, контроль мяча, абсолютно все. Я мало таких игроков видел.

Возможно, в «Барселоне» такой разницы между игроками не ощущалось, потому что они все были особенными. А Матузалем в том «Шахтере» был игроком словно из другого вида спорта», - сказал Чигринский в программе «Легионер».

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