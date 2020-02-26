Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Простил Днепру 150 тысяч долларов»

33-летний защитник считает, что «Днепр» дал ему возможность вернуться в большой футбол после череды травм, которые преследовали его в «Шахтере». Это стоит намного больше, чем деньги, которые клуб остался ему должен.

«Понимаете, деньги – это же не вопрос. Думаю, «Днепр» дал мне намного больше. Деньги – это далеко не самое главное. Этот клуб дал мне возможность вернуться в футбол после большой паузы. Когда я туда переходил, я был очень далеко не то, что от оптимальных – от нормальных кондиций. У меня было много нюансов, но «Днепр» брал меня, зная о них. В принципе, благодаря тому подходу, который мы вместе нашли, отношению Мирона Маркевича, его помощников и, главное, от команды – я очень комфортно себя чувствовал, даже с самого начала, когда у меня еще были нюансы со здоровьем. Я тогда был фактически еще травмирован».

«Сколько простил «Днепру»? Не миллион и не два. Не знаю, корректно ли говорить о цифрах, но не так много – где-то 150 тысяч», - сказал Чигринский в программе «Легионер».

В «Днепре» Дмитрий Чигринский выступал с 2015 по лето 2016-го года.