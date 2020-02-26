Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Простил Днепру 150 тысяч долларов»

Защитник АЕКа рассказал, сколько ему остался должен «Днепр»

  • 26.02.2020 11:56
  • 1614 просмотров
  • 4 комментария
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Простил Днепру 150 тысяч долларов»
© ФК Днепр. Дмитрий Чигринский

33-летний защитник считает, что «Днепр» дал ему возможность вернуться в большой футбол после череды травм, которые преследовали его в «Шахтере». Это стоит намного больше, чем деньги, которые клуб остался ему должен.

«Понимаете, деньги – это же не вопрос. Думаю, «Днепр» дал мне намного больше. Деньги – это далеко не самое главное. Этот клуб дал мне возможность вернуться в футбол после большой паузы. Когда я туда переходил, я был очень далеко не то, что от оптимальных – от нормальных кондиций. У меня было много нюансов, но «Днепр» брал меня, зная о них. В принципе, благодаря тому подходу, который мы вместе нашли, отношению Мирона Маркевича, его помощников и, главное, от команды – я очень комфортно себя чувствовал, даже с самого начала, когда у меня еще были нюансы со здоровьем. Я тогда был фактически еще травмирован».

«Сколько простил «Днепру»? Не миллион и не два. Не знаю, корректно ли говорить о цифрах, но не так много – где-то 150 тысяч», - сказал Чигринский в программе «Легионер».  

В «Днепре» Дмитрий Чигринский выступал с 2015 по лето 2016-го года.

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Источник — Вацко Light

(7 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.02.2020 12:29
    +2
    Украина благодарит Ахметова, Коломойского, Суркиса и других талантливых и успешных бизнесменов (шахтеров, энергетиков, металлургов) за светлое настоящее и статус самой счастливой страны в Европе.
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 26.02.2020 12:13
    +1
    Виглядає як бомж, що одягнув нову футболку.
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    ser_nat
      ser_nat, 26.02.2020 12:12
    -3
    Не так и много)) Дима, не можешь помочь своей первой учительнице, ведь она тебе дала намного больше.
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    turist86
    online
      turist86, 26.02.2020 12:12
    +4
    Беня за такі гроші вдавиться
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 26.02.2020 12:12
    +4
    Беня за такі гроші вдавиться
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.02.2020 12:29
    +2
    Украина благодарит Ахметова, Коломойского, Суркиса и других талантливых и успешных бизнесменов (шахтеров, энергетиков, металлургов) за светлое настоящее и статус самой счастливой страны в Европе.
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 26.02.2020 12:13
    +1
    Виглядає як бомж, що одягнув нову футболку.
    Ссылка
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