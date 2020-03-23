«Пеле Нойбранденбурга». Каким был единственный темнокожий футболист в ГДР

У Адольфа Гитлера случился бы инфаркт, если бы он увидел эту фотографию. Толпа болельщиков на территории Германии качает на руках темнокожего студента. Ситуация, которая была абсолютно невозможной за 17 лет до момента, когда этот снимок был сделан. Вспоминаем невероятную историю главного героя этого фото.

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В начале 60-х на территории бывшего ГДР существовал проект обмена студентами с африканскими странами. Одним из таких студентов был гвинеец Сулейман Шериф. Но, в отличие от многих других, у него был необычный талант – он отлично играл в футбол.

Шериф приехал в Восточную Германию, чтобы осваивать строительство. На занятиях по физкультуре ему очень нравилось играть в баскетбол, но его одногруппники заметили, насколько плавно умеет двигаться Сулейман по площадке. Они решили попробовать гвинейца в футболе, и результат их удивил. Через несколько недель Шериф уже был устроен в местную команду «Нойбранденбург».

Это очень маленький клуб из одноименного города с населением в 64 тысячи жителей. На данный момент «Нойбранденбург» выступает аж в шестой лиге Германии, но на те времена он играл во второй по силе лиге ГДР.

Шериф сходу стал главной звездой команды, забив 13 мячей в 25 матчах сезона. А через год он с партнерами по команде подарили крохотному городку настоящий праздник – «Нойбранденбург» пробился в элитную лигу страны. Во время празднований этого события как раз и сделано то самое фото.

Однако сыграть на высшем уровне Сулейману так и не судилось. Дело в том, что регламент чемпионата ГДР не позволял выступать в высшем дивизионе иностранным футболистам. Из-за этого он еще один сезон провел во второлиговом «Нойштерлице», а в 1965 году окончательно вернулся в Гвинею.

Вспоминая о тех временах, Шериф рассказывает, насколько удивительным для общества было видеть на улицах темнокожего.

«Дети подходили ко мне и трогали кожу, чтобы убедиться, что на ней нет угля», – рассказал Шериф в интервью dw.com.

Вернувшись на родину, Сулейман не просто продолжил играть в футбол, но и стал местной легендой. Он провел 15 лет в составе клуба «Хафия», с которым трижды выигрывал Лигу чемпионов КАФ. Также Шериф регулярно выступал за сборную Гвинеи, а в 1968 он выступил с ней на Олимпийских играх в Мексике.

В 1976 году Сулейман был лидером гвинейской сборной, которая взяла серебро на Кубке африканских наций в Эфиопии. По сей день это остается наибольшим достижением в ее истории. А в 1972-м он получил приз лучшему футболисту года в Африке! Так что не удивительно, что до сих пор 76-летний бывший нападающий является звездой и узнаваемой личностью в Гвинее.

Вся эта история могла бы пройти мимо современных фанатов, если бы не немецкий режиссер Бенжамен Унгер. В позапрошлом году он взялся за снятие документального фильма о Сулеймане Шерифе под названием «Пеле Нойбранденбурга». Именно такое прозвище носил гвинеец, когда выступал в ГДР.

Съемочной группе удалось найти уникальные фрагменты тех игр, а также пообщаться с бывшими партнерами Шерифа по «Нойбранденбургу». Также они слетали в Гвинею, где встретились с главным героем картины и его семьей.

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На премьерный показ, который состоялся в Нойбаренденбурге, авторы очень хотели пригласить Шерифа, но он оказался слишком занят. В свои 76 лет он все еще тренирует детей, а также занимает пост в ФИФА. Однако на показ пришли его бывшие партнеры по команде. В частности, 80-летний Юрген Шредер не смог сдержать слез в конце фильма. С тех пор, как Шериф улетел в Гвинею, они больше ни разу так и не виделись.

Плачет в конце фильма и сам Шериф. Он не смог спокойно смотреть кадры своей молодости, а окончательно не сдержал слез, когда увидел обращение к нему от бывших товарищей. Сам Сулейман говорит, что время в Нойбранденбурге было для него лучшим в жизни, и все эти люди навсегда останутся в его сердце. Ровно так же, как и сам Шериф навсегда останется первым и единственным темнокожим игроком в истории футбола в ГДР.

Илья КВИТКИН

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