Какой может быть сборная Украины летом 2021-го

Из-за пандемии коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы ровно на год. Теперь у нас будет не Евро-2020, а Евро-2021. Отныне до старта континентального первенства не несколько месяцев, а больше года. Такой срок в футболе – целая жизнь. Так или иначе, практически каждая национальная команда, получившая путевку на Евро, летом 2021-го будет иметь иное игровое лицо (по сравнению с тем, которое могло быть летом 2020-го). Тому виной – возможные травмы, дисквалификации, ссоры по оси тренер/игрок, потеря формы или доверия. Этот естественный процесс затронет и сборную Украины. Давайте сейчас, с платформы неопределенного и тревожного марта-2020 попытаемся увидеть, какой по составу будет сборная нашей страны спустя год, перед началом Евро-2021.

Тренер. С этой позицией проще всего. У нынешнего наставника «сине-желтых» Андрея Шевченко контракт с УАФ рассчитан до конца нынешнего лета. Однако, как удалось узнать из осведомленных источников, и главный тренер сборной Шевченко, и президент украинской ассоциации Павелко по обоюдному согласию сторон пролонгируют сроки своего сотрудничества.

Открытым пока что остается вопрос – на какой срок. Но этот вопрос мы оставим на утверждение двум заинтересованным сторонам – пусть ищут общий знаменатель. Главное сейчас то, что Андрей Шевченко наверняка будет руководить нашей сборной на ближайшем чемпионате Европы.

Вратарь. Основной на данный момент страж ворот сборной Андрей Пятов давеча заметил, что, мол, очень хочет сыграть на Евро. Ибо заслужил. Сложно не согласиться с Андреем: действительно заслужил. Если бы чемпионат Европы состоялся по расписанию, вопрос о первом номере сборной вообще бы не поднимался: Пятов. И только он. Но за год с «хвостиком» утечет много воды. Дай Бог, чтобы все кандидаты в сборную избежали травм. Но в данном случае нужно говорить и о том, что в последнее время Пятов очень часто не только спасает свои клубные ворота, но и регулярно «привозит». Тренер «горняков» Каштру периодически доверяет место в рамке юному Трубину. И Анатолий не портит каши.



УАФ. Андрей Пятов и Андрей Лунин

Наверное, до первой сборной страны ему еще далеко, но в клубе горячее дыхание Трубина в спину Пятова будет все отчетливее слышаться для последнего. А вот «акции» Андрея Лунина за год могут только вырасти. Если у голкипера «Овьедо» будет игровая практика, будет и перспектива вернуться в «Реал». А оттуда – и на пост номер один в сборную Украины. Серьезную заявку на попадание в список кандидатов сборной подает и вице-капитан «Зари» Никита Шевченко. Этот голкипер – один из самых стабильных в чемпионате страны. Почему-то кажется, что Андрей Шевченко обратит на него внимание. Равно как и на вратаря «Львова» Богдана Сарнавского. А вот голкиперов киевского «Динамо» в окончательном списке сборной на Евро-2021 может и не оказаться: уж слишком они нестабильны.

Защита. С левым флангом обороны нашей главной команды все понятно на годы вперед. Если Виталий Миколенко будет жив-здоров, именно он сыграет на этой позиции. Иных вариантов практически нет. Наверняка поедет на Евро и центрбек Николай Матвиенко. Он сейчас в клубе переживает не лучшие времена, но у Шевченко этот защитник «Шахтера» всегда был в фаворе. Именно Матвиенко под руководством Шевы провел больше всех поединков за сборную. Наверняка это сотрудничество будет продолжено. В паре с Матвиенко за сборную играл его одноклубник Кривцов. Этот дуэт казался идеальным, но свое веское слово еще не сказал Бурда. Никита уже совсем скоро оклемается от тяжелой травмы и не исключено, что сможет вытеснить Сергея из основы сборной.

Не нужно забывать и об Игоре Пластуне, который неплохо смотрится в «Генте». Правый фланг защиты доселе был отдан на откуп Караваеву. Но в последнее время Александр не имеет постоянного игрового времени в «Динамо». Не имеет его и «горняк» Сергей Болбат, которого можно назвать претендентом номер два. В такой ситуации неопределенности наш тренерский штаб может обратить свой взор и на Богдана Бутко, и на Александра Тымчика.

Полузащита. Наверное, самое сильное и «конкурентоспособное» звено нашей сборной. Претендентов – немало, и тут придется хорошо поломать голову, кто «матери-истории более ценен». Понятно, что Шевченко будет подбирать игроков в центр поля, исходя не только от их игровой формы, но и с учетом, что они должны подходить под его игровую модель. Давайте попытаемся оттолкнуться от этих двух позиций и мы. Проще всего начать с определения волнореза. Если со здоровьем Степаненко будет все хорошо, именно он займет на Евро этот ответственный плацдарм. По той простой причине, что он лучший в своем амплуа. Скорее всего, поедет на континентальный чемпионат и Малиновский. Если, конечно же, не будет проблем со здоровьем. Тарас и Руслан прекрасно дополняют друг друга в центре поля: первый в роли классического опорника, второй – атакующего.



УАФ. Руслан Малиновский и его партнеры по полузащите

А вот дальше – непаханая целина для выбора. Одним из «краеугольных» игроков сборной в прошлом году был Зинченко. Александр наверняка поедет на Евро, но ему нужно что-то решать со своим клубным будущем. Если он и дальше останется в «МанСити», то игрового времени у него будет немного: похоже, Гвардиола перестал доверять украинцу. Есть проверенный вариант с Коноплянкой на левом фланге, но Евгений тоже не может пока что похвастаться ролью основного в своем клубе. Да и не может он уже отрабатывать полноценно в обороне. В такой ситуации, как мне кажется, Андрею Николаевичу можно обратить свой взор в сторону Дуная, на берегах которого играет Александр Зубков. Этот полузащитник «Ференцвароша» - лучший в чемпионате Венгрии. Видится, что он заслужил на вызов в сборную страны. На противоположный фланг – тоже довольно много желающих. Квалифицированных желающих. Но дело, опять-таки, за игровой практикой и отсутствием травм. Ярмоленко, безусловно, заслужил поехать на Евро. Своей игрой заслужил. И Андрей туда поедет, если не будет никакого форс-мажора. Но он часто травмируется, и так же часто не имеет игровой практики в своем «Вест Хэме». Будет ли она у него через год?

Нечто похожее можно адресовать и Цыганкову. Виктор должен ехать на чемпионат. Но будет ли он в порядке? Будет ли в порядке Марлос, которого в последнее время уже не хватает на все девяносто минут игры? При таком сценарии очень хотелось бы попробовать в сборной Леднева. Богдан – лидер идущей на втором месте в УПЛ «Зари». У него очень хорошая статистика, а еще лучше – пресса. Мне кажется, парень вцепится за свой шанс. Если ему его дать.

Нападение. В данном случае уместно говорить, что количество не всегда перерастает в качество. Вроде бы у нас достаточно неплохих форвардов, но чтобы называть кого-то железным кандидатом на поездку на Евро, такового, увы, нет. Ну, разве что, за исключением Яремчука. Роман провел отличную отборочную кампанию к Евро-2020, но кто знает, каким он будет после выхода с «лазарета». Но в данном случае очень важно, что этому нападающему очень доверяет Шевченко, что при прочих равных показателях может сыграть определяющую роль. Также не очень понятно, в какой форме следующим летом будет дисквалифицированный до конца 2020-го Беседин. Если все хорошо, то у Артема повысятся шансы на поездку.



УАФ. Роман Яремчук

О перспективах Жуниора Мораеса в этой связи сказать что-либо сложно. С одной стороны, сейчас этот футболист – лучший нападающий УПЛ, но что будет через год, когда ему стукнет 33 года? Но вот на кого можно еще обратить внимание в качестве потенциальных соискателей места в списке едущих искать счастье на Евро, так это, в первую очередь, на Александра Филиппова и Влада Супрягу. Оба прогрессируют шальными темпами, оба достаточно забивают, став лидерами своих команд – «Десны» и «Днепра-1» соответственно. Если их личная статистика и дальше будет развиваться в том же духе, им тоже нужно давать шанс в главной команде страны.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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