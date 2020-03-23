В Манчестер Юнайтед планируют вернуться к работе 10 апреля

«Манчестер Юнайтед» вскоре планирует возобновить тренировк
Как сообщает английская пресса, в клубе планируют вернуться к работе 10 апреля.
Напомним, что сезон АПЛ приостановлен. Ранее сообщалось, что чемпионат Англии может возобновиться 1 июня
Отметим, что 23 марта, несмотря на пандемию, «Вольфсбург» возобновил тренировки.
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Источник — Evening Standard
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