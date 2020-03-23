Вольфсбург начал тренировочный процесс, несмотря на пандемию

Пресс-служба «Вольфсбурга» объявила, что команда возобновляет тренировки.
23 марта клуб проведет занятие на домашнем стадионе Wolkswagen Arena. Сообщается, что футболисты будут работать в спортзале в небольших группах.
Напомним, что Бундеслига из-за пандемии коронавируса была приостановлена.
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Источник — ФК Вольфсбург
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