Вольфсбург начал тренировочный процесс, несмотря на пандемию

Игроки будут работать в небольших группах

  • 23.03.2020 07:45
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Вольфсбург начал тренировочный процесс, несмотря на пандемию
© Twitter

Пресс-служба «Вольфсбурга» объявила, что команда возобновляет тренировки.

23 марта клуб проведет занятие на домашнем стадионе Wolkswagen Arena. Сообщается, что футболисты будут работать в спортзале в небольших группах.

Напомним, что Бундеслига из-за пандемии коронавируса была приостановлена.

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Источник — ФК Вольфсбург

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