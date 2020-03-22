Чемпионат Англии может возобновиться 1 июня

Чемпионат Англии по футболу может продолжиться в начале лета. Напомним, что АПЛ, как и все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает The Telegraph, руководство лиги рассматривают дату 1 июня. При таком раскладе чемпионат можно будет доиграть за шесть недель и тогда новый сезон можно будет начать 8 августа, как и планировалось ранее.

До конца сезона осталось отыграть 9 туров.

Ранее сообщалось, что АПЛ может быть возобновлена в мае.

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