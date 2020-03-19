Английская Премьер-лига приостановлена минимум до мая

Пресс-служба Английской Премьер-лиги опубликовала заявление относительно возобновление этого сезона.

Руководство АПЛ отстрочило матчи чемпионата минимум до мая. Также в этот период приостановлены и другие английские лиги и турниры женских команд.

Изначально планировалось, что пауза в чемпионате Англии продлится до 4 апреля.

Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ могут доиграть на нейтральных полях и без зрителей.

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