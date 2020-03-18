АПЛ намерена доиграть сезон. Даже без фанов и на нейтральных полях

Лига не готова вычеркнуть сезон

  • 18.03.2020 22:13
  • 536 просмотров
  • 2 комментария
АПЛ намерена доиграть сезон. Даже без фанов и на нейтральных полях
© Reuters

После переноса Евро-2020 на следующий год у европейских чемпионатов летом появится время доиграть свои сезоны, которые сейчас остановлены из-за пандемии коронавируса.

Однако ситуация в Европе только ухудшается, и многие лиги рассматривают вариант не закончить чемпионат.

По информации СМИ, в АПЛ рассматривают альтернативные возможности. Клубы готовы проводить матчи без болельщиков, а также на 1-2 нейтральных для всех полях, чтобы команды не ездили по всей стране, рискуя заразиться или заразить других.

При этом до конца сезона командам АПЛ осталось сыграть 92 матча. Не исключается, что в день на одном поле придется играть несколько игр.

Больше станет известно в четверг, когда клубы АПЛ соберутся на заседание.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Sun

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 18.03.2020 22:25
    0
    Интересно, где они собираются найти безопасные от вируса страны, чтобы можно было играть матчи. Сейчас вирус распространился на весь мир. Думаю, они просто не хотят терять 4% от прибыли в этом сезоне, поэтому пытаются доиграть ради денег.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 18.03.2020 22:16
    0
    А ничё, что в части команд основные футболисты слегка с ковидом?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.03.2020 22:25
    0
    Интересно, где они собираются найти безопасные от вируса страны, чтобы можно было играть матчи. Сейчас вирус распространился на весь мир. Думаю, они просто не хотят терять 4% от прибыли в этом сезоне, поэтому пытаются доиграть ради денег.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 18.03.2020 22:16
    0
    А ничё, что в части команд основные футболисты слегка с ковидом?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности