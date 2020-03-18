АПЛ намерена доиграть сезон. Даже без фанов и на нейтральных полях

После переноса Евро-2020 на следующий год у европейских чемпионатов летом появится время доиграть свои сезоны, которые сейчас остановлены из-за пандемии коронавируса.

Однако ситуация в Европе только ухудшается, и многие лиги рассматривают вариант не закончить чемпионат.

По информации СМИ, в АПЛ рассматривают альтернативные возможности. Клубы готовы проводить матчи без болельщиков, а также на 1-2 нейтральных для всех полях, чтобы команды не ездили по всей стране, рискуя заразиться или заразить других.

При этом до конца сезона командам АПЛ осталось сыграть 92 матча. Не исключается, что в день на одном поле придется играть несколько игр.

Больше станет известно в четверг, когда клубы АПЛ соберутся на заседание.