Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В Нидерландах люди тачками разгребали туалетную бумагу»

Экс-футболист сборной рассказал о карантине

  • 23.03.2020 09:47
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В Нидерландах люди тачками разгребали туалетную бумагу»
© dynamo.kiev.ua

Бывший игрок сборной Украины, а ныне эксперт Евгений Левченко рассказал о карантине в Нидерландах в связи с пандемией коронавируса.

«Уже несколько дней сижу дома. С одной стороны - это хорошо, проводить время с родными. С другой - уже руки чешутся, хочется тренироваться, бегать и играть в футбол. Даже у нас на работе мы приняли решение встречаться по 2-3 человека. Поэтому, у нас строгий карантин.

Ограничений ввели очень много, но как погода наладилась, то все люди выбежали на улицу. Это совершенно неправильно и многие футболисты начали сегодня призывать людей сидеть дома, чтобы пандемия прошла мимо Нидерландов.

Несколько дней назад я видел как люди тачками возили туалетную бумагу. Это было странно видеть, просто реально бумагу всю смели. Так что, в этом вопросе Амстердаму нужна гуманитарная помощь.

Нидерландская Лига отменена. Сейчас рассматривается вопрос, готовы ли футболисты тренироваться по 2-3 человека на стадионе без какого-либо персонала, чтобы ускорить процесс возвращения в форму.

Возобновления чемпионата в ближайшее время не будет. Это произойдёт не раньше, чем летом. Есть определенные сложности. «Аякс» и АЗ идут вдвоём на первом месте, доиграть чемпионат хочется абсолютно всем.  Мы сегодня опрашивали многих футболистов и они говорят, что хотят тренироваться на стадионе, потому что дома сходят с ума. Но есть и такие, которые хотят тренироваться дома, потому что кто-то из родных заболел», - сказал Левченко.

Ранее Евгений Левченко раскритиковал Алиева и Усика за их слова о коронавирусе.

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Источник — Футбол 1/2/3

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