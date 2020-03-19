Евгений Левченко раскритиковал Алиева и Усика за их слова о коронавирусе

Экс-игрок сборной Украины призывает серьезнее относится к пандемии

  • 19.03.2020 16:20
  • 1274 просмотра
  • 2 комментария
Евгений Левченко раскритиковал Алиева и Усика за их слова о коронавирусе
© Twitter. Евгений Левченко

Известный эксперт и бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко подверг критике Александра Алиева и Александра Усика, которые усомнились в серьезности коронавируса.

«Я ума не приложу, как такие публичные люди как Алиев и Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус - это фейк», - написал Левченко в Twitter.

Напомним, что Алиев заявил, что коронавирус - это фейк. А Усик сказал, что коронавирус - это глупости.

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Источник — Twitter

(11 голосов)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 19.03.2020 16:40
    +4
    Спасибо, Евгений, можно было их еще и дураками назвать
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    Carnival Row
    online
      Carnival Row, 19.03.2020 16:37
    +4
    Идиоты
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 19.03.2020 16:40
    +4
    Спасибо, Евгений, можно было их еще и дураками назвать
    Ссылка
    Carnival Row
    online
      Carnival Row, 19.03.2020 16:37
    +4
    Идиоты
    Ссылка
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