Евгений Левченко раскритиковал Алиева и Усика за их слова о коронавирусе

Известный эксперт и бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко подверг критике Александра Алиева и Александра Усика, которые усомнились в серьезности коронавируса.

«Я ума не приложу, как такие публичные люди как Алиев и Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус - это фейк», - написал Левченко в Twitter.

Напомним, что Алиев заявил, что коронавирус - это фейк. А Усик сказал, что коронавирус - это глупости.