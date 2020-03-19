Евгений Левченко раскритиковал Алиева и Усика за их слова о коронавирусе

Известный эксперт и бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко подверг критике Александра Алиева и Александра Усика, которые усомнились в серьезности коронавируса.
«Я ума не приложу, как такие публичные люди как Алиев и Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус - это фейк», - написал Левченко в Twitter.
Напомним, что Алиев заявил, что коронавирус - это фейк. А Усик сказал, что коронавирус - это глупости.
Источник — Twitter
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