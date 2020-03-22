Владимир ГЕНИНСОН: «До 12 мая можем начать чемпионат Украины»

Экс-глава украинской Премьер-лиги порассуждал о том, как завершить этот сезон

  • 22.03.2020 10:39
  • 854 просмотра
  • 3 комментария
Владимир ГЕНИНСОН: «До 12 мая можем начать чемпионат Украины»
© Sport.ua. Владимир Генинсон

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон в эфире «Футбол News» поделился мнением о вариантах проведения оставшихся матчей чемпионата.

«С учетом переноса Евро-2020 мы можем начать до 12 мая чемпионат, доиграть его в ускоренной форме. Формат соревнований будет тот же, но можно играть не раз в неделю, а через три дня на четвертый или еще больше ускориться.

У нас есть еще кубковые матчи, которые остались еще недоигранными. В Европе еще актуальна тема доигровки Лиги чемпионов, после чего они хотят еще провести турнир четырех, а на самом деле будет 20 команд, поделенных на 4 группы. Есть такая идея.

Планируется стартовать Суперкубком 21-26 июля, чтобы, не нарушая следующий сезон, войти в год и вовремя попасть на Евро-2021», – сказал Генинсон.

Ранее сообщалось, что Владимир Генинсон может стать генеральным директором «Зари».

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Источник — Террикон

(2 голоса)

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Комментарии
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.03.2020 11:58
    0
    Владимир Копяк, 22.03.2020 11:04
    Почитал и понял - человек явно очень далек от медицины.... Украины только входит в зону тотального заряжения, все главные события будут разворачиваться через пару-тройку месяцев и результаты эпидемии в нашем государстве, в виду пофигизма основной части народа к этому ужасу, явно не предсказуемы. Когда на границе погранцы за 100-200 долларов свободно, без проверки, пропускают людей с Польши, Италии, Германии и те бесконтрольно разбегаются во все стороны - жди большой беды. У меня соседка - медсестра в больнице. За последние две недели косяком пошли больные , которым врачи ставят диагноз - пневмония и отправляют их на домашнее лечение, в больнице просто нет свободных коек... Но их никто не проверял на коронавирус, нет тестов для этого! А где гарантия, что среди этих больных нет действительно зараженных? Они что, сидят безвылазно дома? Не смешите мои тапочки...
    Последнее время, у всех резко знакомые врачи появились)))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.03.2020 11:04
    0
    Почитал и понял - человек явно очень далек от медицины.... Украины только входит в зону тотального заряжения, все главные события будут разворачиваться через пару-тройку месяцев и результаты эпидемии в нашем государстве, в виду пофигизма основной части народа к этому ужасу, явно не предсказуемы. Когда на границе погранцы за 100-200 долларов свободно, без проверки, пропускают людей с Польши, Италии, Германии и те бесконтрольно разбегаются во все стороны - жди большой беды. У меня соседка - медсестра в больнице. За последние две недели косяком пошли больные , которым врачи ставят диагноз - пневмония и отправляют их на домашнее лечение, в больнице просто нет свободных коек... Но их никто не проверял на коронавирус, нет тестов для этого! А где гарантия, что среди этих больных нет действительно зараженных? Они что, сидят безвылазно дома? Не смешите мои тапочки...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.03.2020 10:49
    0
    Мечтатель-можно сыграть все оставшиеся туры в один день
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.03.2020 11:58
    0
    Владимир Копяк, 22.03.2020 11:04
    Почитал и понял - человек явно очень далек от медицины.... Украины только входит в зону тотального заряжения, все главные события будут разворачиваться через пару-тройку месяцев и результаты эпидемии в нашем государстве, в виду пофигизма основной части народа к этому ужасу, явно не предсказуемы. Когда на границе погранцы за 100-200 долларов свободно, без проверки, пропускают людей с Польши, Италии, Германии и те бесконтрольно разбегаются во все стороны - жди большой беды. У меня соседка - медсестра в больнице. За последние две недели косяком пошли больные , которым врачи ставят диагноз - пневмония и отправляют их на домашнее лечение, в больнице просто нет свободных коек... Но их никто не проверял на коронавирус, нет тестов для этого! А где гарантия, что среди этих больных нет действительно зараженных? Они что, сидят безвылазно дома? Не смешите мои тапочки...
    Последнее время, у всех резко знакомые врачи появились)))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.03.2020 11:04
    0
    Почитал и понял - человек явно очень далек от медицины.... Украины только входит в зону тотального заряжения, все главные события будут разворачиваться через пару-тройку месяцев и результаты эпидемии в нашем государстве, в виду пофигизма основной части народа к этому ужасу, явно не предсказуемы. Когда на границе погранцы за 100-200 долларов свободно, без проверки, пропускают людей с Польши, Италии, Германии и те бесконтрольно разбегаются во все стороны - жди большой беды. У меня соседка - медсестра в больнице. За последние две недели косяком пошли больные , которым врачи ставят диагноз - пневмония и отправляют их на домашнее лечение, в больнице просто нет свободных коек... Но их никто не проверял на коронавирус, нет тестов для этого! А где гарантия, что среди этих больных нет действительно зараженных? Они что, сидят безвылазно дома? Не смешите мои тапочки...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.03.2020 10:49
    0
    Мечтатель-можно сыграть все оставшиеся туры в один день
    Ссылка
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