Владимир ГЕНИНСОН: «До 12 мая можем начать чемпионат Украины»

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон в эфире «Футбол News» поделился мнением о вариантах проведения оставшихся матчей чемпионата.

«С учетом переноса Евро-2020 мы можем начать до 12 мая чемпионат, доиграть его в ускоренной форме. Формат соревнований будет тот же, но можно играть не раз в неделю, а через три дня на четвертый или еще больше ускориться.

У нас есть еще кубковые матчи, которые остались еще недоигранными. В Европе еще актуальна тема доигровки Лиги чемпионов, после чего они хотят еще провести турнир четырех, а на самом деле будет 20 команд, поделенных на 4 группы. Есть такая идея.

Планируется стартовать Суперкубком 21-26 июля, чтобы, не нарушая следующий сезон, войти в год и вовремя попасть на Евро-2021», – сказал Генинсон.

Ранее сообщалось, что Владимир Генинсон может стать генеральным директором «Зари».