СИДОРЧУК: «Возможно, стоит доиграть остаток сезона в сокращенной форме»

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук поделился своим мнением относительно того, нужно ли доигрывать текущий чемпионат Украины.

«Думаю, что чемпионат Украины точно нужно доигрывать, учитывая то, в какой момент он был остановлен. Другое дело, в каком формате и в какие сроки. Возможно, нужно провести остаток первенства в сокращенной форме. Может быть, имеет смысл провести лишь третий круг, а четвертый не проводить.

Но завершать чемпионат в его текущей точке точно нельзя. И я объясню, почему. Дело тут совершенно не в том, что «Динамо» сейчас занимает третье место. Решение о досрочном завершении чемпионата если и нужно было принимать, то после первого этапа первенства, когда все команды находились в равных условиях, когда они провели два полных круга, сыграв по два раза друг с другом (дома и в гостях) — в этой точке был проведен фактически полноценный чемпионат.

При этом уже в то время матчи в Европе стали на потоке проводиться без зрителей. Возможно, уже тогда нужно было задуматься и принимать решение о завершении чемпионата Украины. Это выглядело было логичным и, главное, справедливым по отношению ко всем командам решением.

Но такое решение принято не было. А принимать его сейчас, когда был сыгран первый тур второго этапа, считаю, неправильно. Необходима формула доигровки первенства. Хотя, конечно, я понимаю, что в сложившейся ситуации, когда относительно ближайшего будущего вообще нет ясности, непонятно, какой именно должна быть формула. Но ведь для этого у нас и существуют футбольные организации, которые отвечают за проведение соревнований и должны решать задачи подобного рода», — сказал Сидорчук.

Во время карантина Сергей Сидорчук поддерживает форму вместе с Никитой Бурдой.