Никита БУРДА: «Вместе с Сидорчуком бегаем в парке»

Защитник «Динамо» Никита Бурда рассказал, как поддерживает форму во время паузы, связанной с пандемией коронавируса.

«Во время эпидемии занимаюсь тем же, чем и все остальные ребята – нахожусь дома и самостоятельно тренируюсь на площадке возле дома. Еще вместе с Сергеем Сидорчуком бегаем в парке на Голосеево – там хорошее место, людей немного. Живем мы не рядом, но просто договорились вместе выполнять беговую работу. Также провожу время с родителями, смотрю фильмы, слушаю музыку или просто отдыхаю».

«Как и Артем Шабанов, играю в Counter-Strike на компьютере, к слову, мы с ним в одной команде», - сказал Бурда.