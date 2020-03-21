Никита БУРДА: «Вместе с Сидорчуком бегаем в парке»

Игрок «Динамо» рассказал о том, как поддерживает форму

  • 21.03.2020 15:14
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Никита БУРДА: «Вместе с Сидорчуком бегаем в парке»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Никита Бурда рассказал, как поддерживает форму во время паузы, связанной с пандемией коронавируса.

«Во время эпидемии занимаюсь тем же, чем и все остальные ребята – нахожусь дома и самостоятельно тренируюсь на площадке возле дома. Еще вместе с Сергеем Сидорчуком бегаем в парке на Голосеево – там хорошее место, людей немного. Живем мы не рядом, но просто договорились вместе выполнять беговую работу. Также провожу время с родителями, смотрю фильмы, слушаю музыку или просто отдыхаю».

«Как и Артем Шабанов, играю в Counter-Strike на компьютере, к слову, мы с ним в одной команде», - сказал Бурда.

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Источник — ФК Динамо Киев

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