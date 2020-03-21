ВИДЕО. Завацкая понабивала туалетной бумагой, приняв вызов Костюк

Оператор был едва не нокаутирован

  • 21.03.2020 19:32
  • 1026 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Завацкая понабивала туалетной бумагой, приняв вызов Костюк
© Twitter. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в рамках челленджа «Оставайся дома» продемонстрировала свои умения набивать ракеткой рулон туалетной бумаги. Развязка вышла довольно забавной.

Отметим, что Катарина приняла вызов от Марты Костюк.

ФОТО. Завацкая загримировалась под Харли Квинн

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    sidor brens
    online
      sidor brens, 21.03.2020 20:09
    0
    Можно начинать набивать сахар и хозяйственное мыло. Их тоже разгребают психи
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    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 21.03.2020 20:05
    -1
    кроме туалетной бумаги у них трофеев нет-чем богаты
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    rugby1970
    online
      rugby1970, 21.03.2020 19:47
    -1
    А пустыми головами друг друга - не пробовали? Или спортсмен сегодня - это диагноз???
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    sidor brens
    online
      sidor brens, 21.03.2020 20:09
    0
    Можно начинать набивать сахар и хозяйственное мыло. Их тоже разгребают психи
    Ссылка
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