ВИДЕО. Завацкая понабивала туалетной бумагой, приняв вызов Костюк

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в рамках челленджа «Оставайся дома» продемонстрировала свои умения набивать ракеткой рулон туалетной бумаги. Развязка вышла довольно забавной.
Отметим, что Катарина приняла вызов от Марты Костюк.
ФОТО. Завацкая загримировалась под Харли Квинн
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Источник — Sport.ua
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