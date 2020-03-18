ФОТО. Завацкая загримировалась под Харли Квинн

Украинская теннисистка Катарина Завацкая нашла неплохой способ занять себя во время карантина. Вместе со своим парнем 20-летняя украинка примерила образы злодейской парочки из комиксов – Харли Квинн и Джокера.

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А вот так проходила подготовка.

Напомним, что все турниры WTA, запланированные до 2 мая, отменены из-за коронавируса.