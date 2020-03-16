Все турниры WTA, запланированные до 2 мая, отменены из-за коронавируса

Под отмену попали соревнования в Штутгарте, Стамбуле и Праге

  • 16.03.2020 15:55
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Все турниры WTA, запланированные до 2 мая, отменены из-за коронавируса
© WTA

Женская теннисная ассоциация WTA объявила, что предстоящие турниры в Штутгарте, Стамбуле и Праге не будут проведены по графику из-за пандемии коронавируса.

Представитель WTA рассказал: «Из-за продолжающейся глобальной вспышки коронавируса турниры WTA в Штутгарте, Стамбуле и Праге не будут проводиться в соответствии с графиком. Мы сожалеем об этом перед всеми нашими преданными фанатами, игроками, спонсорами и всеми, кто поддерживает женский профессиональный теннис.

На данный момент WTA Tour приостановлен до 2 мая. На следующей неделе мы примем решение относительно оставшихся в Европе турниров WTA на грунтовых кортах. Продолжим внимательно следить за этой ситуацией и ее влиянием на WTA Tour 2020».

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Источник — WTA

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