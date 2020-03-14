Турнир WTA в Штутгарте отменен из-за коронавируса

Организаторы грунтового турнира WTA в Штутгарте объявили об отмене турнира, который был запланирован на 20 – 26 апреля.
Это связано с тем, что в Германии в связи с коронавирусом отменены все массовые мероприятия, в том числе спортивные.
На данный момент в Германии зафиксировано уже более 3500 случаев заболевания коронавирусом.
Ранее сообщалось о том, что все турниры АТР могут быть отменены на 6 недель.
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Источник — WTA
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