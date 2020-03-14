Турнир WTA в Штутгарте отменен из-за коронавируса

Организаторы грунтового турнира WTA в Штутгарте объявили об отмене турнира, который был запланирован на 20 – 26 апреля.

Это связано с тем, что в Германии в связи с коронавирусом отменены все массовые мероприятия, в том числе спортивные.

На данный момент в Германии зафиксировано уже более 3500 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что все турниры АТР могут быть отменены на 6 недель.