Все турниры ATP могут быть отменены на 6 недель

Несколько источников заявляют о том, что руководящие организации мужского и женского тенниса обсуждают остановку всех соревнований из-за пандемии коронавируса.
С большой долей вероятности ATP приостановит сезон на полтора месяца, информации о решении WTA пока нет.
Таким образом, кроме Мастерсов в Индиан-Уэллс и Майами, мужчины могут не сыграют Мастерс в Монте-Карло, турнир ATP 500 в Барселоне, а также соревнования категории ATP 250 в Хьюстоне, Марракеше и Будапеште.
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Источник — Twitter
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