ВИДЕО. Костюк понабивала туалетной бумагой, приняв вызов Свитолиной

Украинская теннисистка Марта Костюк в рамках челленджа «Оставайся дома» продемонстрировала свои умения набивать рулоном туалетной бумаги. 17-летняя украинка сделала это и ракеткой, и ногой.
Отметим, что Марта приняла вызов от Элины Свитолиной и передала эстафету Лесе Цуренко и Катарине Завацкой.
Напомним, что все турниры WTA, запланированные до 2 мая, отменены из-за коронавируса.
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Источник — Sport.ua
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