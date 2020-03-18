ВИДЕО. Костюк понабивала туалетной бумагой, приняв вызов Свитолиной

Украинская теннисистка Марта Костюк в рамках челленджа «Оставайся дома» продемонстрировала свои умения набивать рулоном туалетной бумаги. 17-летняя украинка сделала это и ракеткой, и ногой.

Отметим, что Марта приняла вызов от Элины Свитолиной и передала эстафету Лесе Цуренко и Катарине Завацкой.

Напомним, что все турниры WTA, запланированные до 2 мая, отменены из-за коронавируса.