ВИДЕО. Костюк понабивала туалетной бумагой, приняв вызов Свитолиной

Украинские теннисистки пытаются хоть как-то развлечь себя во время карантина

  • 18.03.2020 09:25
  • 2158 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Костюк понабивала туалетной бумагой, приняв вызов Свитолиной
© WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в рамках челленджа «Оставайся дома» продемонстрировала свои умения набивать рулоном туалетной бумаги. 17-летняя украинка сделала это и ракеткой, и ногой.

Отметим, что Марта приняла вызов от Элины Свитолиной и передала эстафету Лесе Цуренко и Катарине Завацкой.

Напомним, что все турниры WTA, запланированные до 2 мая, отменены из-за коронавируса.

 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 18.03.2020 09:41
    0
    Марта "вставила" сім'ю Світоліна-Монфіс - костюк понабивала і ракеткою і ногою одночасно, не впустивши рулон на землю!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.03.2020 09:41
    0
    Марта "вставила" сім'ю Світоліна-Монфіс - костюк понабивала і ракеткою і ногою одночасно, не впустивши рулон на землю!
    Ссылка
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