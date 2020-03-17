ВИДЕО. Свитолина и Монфис понабивали туалетную бумагу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) и её бойфренд Гаэль Монфис нашли чем занять себя во время карантина в связи с пандемией коронавируса. Пара понабивала туалетную бумагу: Элина - с помощью ракетки, а Гаэль - на босую ногу.
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Источник — Sport.ua
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