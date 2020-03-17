ВИДЕО. Свитолина и Монфис понабивали туалетную бумагу

Теннисисты развлекаются во время карантина

  • 17.03.2020 21:55
  • 2564 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Свитолина и Монфис понабивали туалетную бумагу
© bnr.bg. Свитолина и Монфис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) и её бойфренд Гаэль Монфис нашли чем занять себя во время карантина в связи с пандемией коронавируса. Пара понабивала туалетную бумагу: Элина - с помощью ракетки, а Гаэль - на босую ногу.

 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 17.03.2020 22:44
    -1
    По голове себе ракеткой постучите может ума прибавится и играть лучше станите
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