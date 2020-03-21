Матч Свитолиной и Андрееску – лучший полуфинал в Индиан-Уэллсе за 5 лет

Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала лучшие матчи в полуфиналах турнира в Индиан-Уэллсе, который должен был проходить в эти даты, если бы не был отменен из-за коронавируса.

Первое место в списке занял трехсетовый триллер, в котором сразились Элина Свитолина и Бьянка Андрееску.

Полный матч можно посмотреть здесь.