Матч Свитолиной и Андрееску – лучший полуфинал в Индиан-Уэллсе за 5 лет

Трехсетовый триллер не оставил болельщиков равнодушными

  • 21.03.2020 18:30
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Матч Свитолиной и Андрееску – лучший полуфинал в Индиан-Уэллсе за 5 лет
© WTA. Бьянка Андрееску и Элина Свитолина

Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала лучшие матчи в полуфиналах турнира в Индиан-Уэллсе, который должен был проходить в эти даты, если бы не был отменен из-за коронавируса.

Первое место в списке занял трехсетовый триллер, в котором сразились Элина Свитолина и Бьянка Андрееску.

Полный матч можно посмотреть здесь.

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Источник — WTA

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