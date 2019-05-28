ВИДЕО. Запись полного матча Элина Свитолина – Бьянка Андрееску

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем канале в Youtube продолжает выкладывать записи лучших матчей сезона.
В подборку топ-матчей попал еще один поединок с участием Элины Свитолиной. Это полуфинал Индиан-Уэллс, в котором украинка играла против Бьянки Андрееску.
Ранее WTA выложила в свободный доступ полную запись поединка четвертого круга Индиан-Уэллс Элина Свитолина – Эшли Барти.
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.