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ВИДЕО. Запись полного матча Элина Свитолина – Бьянка Андрееску

Полуфинальный поединок турнира в Индиан-Уэллс

  • 28.05.2019 17:16
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ВИДЕО. Запись полного матча Элина Свитолина – Бьянка Андрееску
© j48tennis.net. Элина Свитолина
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем канале в Youtube продолжает выкладывать записи лучших матчей сезона.
 
В подборку топ-матчей попал еще один поединок с участием Элины Свитолиной. Это полуфинал Индиан-Уэллс, в котором украинка играла против Бьянки Андрееску.
 
Ранее WTA выложила в свободный доступ полную запись поединка четвертого круга Индиан-Уэллс Элина Свитолина – Эшли Барти.
 

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Источник — WTA

(2 голоса)

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