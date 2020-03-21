Чемпионат Беларуси. Ислочь стартовала с победы над Неманом

Хозяева одержали минимальную победу – 1:0

  • 21.03.2020 17:23
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Чемпионат Беларуси. Ислочь стартовала с победы над Неманом
© fcisloch.by

В матче первого тура чемпионата Беларуси «Ислочь» дома одержала минимальную победу над «Неманом» -1:0. В основном составе гостей на матч вышел украинский форвард Владимир Коваль. Он был заменен на 69-й минуте.

«Ислочь» - «Неман» - 1:0
Гол: 1:0 – 88 Янсане.

«Ислочь» – Хаткевич, Концевой, Рыбак, Янушкевич, Карпович, Глинский (Януш, 46), Стивен, Цвейба (Патоцкий, 67), Макась, Комаровский, Янсане.

«Неман» – Дударь, Васильев, Слабашевич, Стойкович, Лешко (Мурачев, 87), Кантария, Якимов, Легчилин, Кадимян (Рассадкин, 59), Коваль (Забелин, 69), Марушич.

Предупреждения: Глинский (29), Марушич (32), Кадимян (33), Макась (74).

Удаление: Марушич (43).

Ранее «Витебск» минимально обыграл «Городею».

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Источник — Sport.ua

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