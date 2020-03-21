Чемпионат Беларуси. Витебск минимально обыграл Городею

В очередном матче первого тура чемпионата Беларуси «Витебск» дома минимально обыграл «Городею» - 1:0. Весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве после того, как на 45-й минуте был удален украинец Максим Каленчук.
«Витебск» - «Городея» - 1:0
Гол: 1:0 – 20, автогол Игнатенко.
«Витебск» – Сороко, Скитов, Клопоцкий, Чалов, Назаренко, Матвеенко (Теверов, 82), Каленчук, Гуренко (Силва, 90), Мараньяо, Волков, Николэеску (Сезар, 62).
«Городея» – Довгялло, Павлючек, Позняк, Игнатенко (Архипов, 46), Йоксимович, Воловик, Сазонович, Сорокин (Лебедев, 73), Байдук (Шибун, 59), Саичич, Архипов.
Предупреждения: Чалов (14), Волков (34), Каленчук (42), Саичич (45), Матвеенко (52), Архипов (86), Позняк (89), Скитов (90).
Удаление: Каленчук (45).
Источник — Sport.ua
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Из старой шутки КВН Минска......А вот после финального свистка на поле вышли игроки брестского и минского Динамо чтобы показать голы не вошедшие в матч
Из старой шутки КВН Минска......А вот после финального свистка на поле вышли игроки брестского и минского Динамо чтобы показать голы не вошедшие в матч
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