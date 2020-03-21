Чемпионат Беларуси. Витебск минимально обыграл Городею

Продолжается первый тур белорусского первенства

  • 21.03.2020 16:41
  • 162 просмотра
  • 1 комментарий
Чемпионат Беларуси. Витебск минимально обыграл Городею
© fc.vitebsk.by

В очередном матче первого тура чемпионата Беларуси «Витебск» дома минимально обыграл «Городею» - 1:0. Весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве после того, как на 45-й минуте был удален украинец Максим Каленчук.

«Витебск» - «Городея» - 1:0
Гол: 1:0 – 20, автогол Игнатенко.

«Витебск» – Сороко, Скитов, Клопоцкий, Чалов, Назаренко, Матвеенко (Теверов, 82), Каленчук, Гуренко (Силва, 90), Мараньяо, Волков, Николэеску (Сезар, 62).

«Городея» – Довгялло, Павлючек, Позняк, Игнатенко (Архипов, 46), Йоксимович, Воловик, Сазонович, Сорокин (Лебедев, 73), Байдук (Шибун, 59), Саичич, Архипов.

Предупреждения: Чалов (14), Волков (34), Каленчук (42), Саичич (45), Матвеенко (52), Архипов (86), Позняк (89), Скитов (90).

Удаление: Каленчук (45).

Вчера «Динамо» Минск дома проиграло «Руху» из Бреста.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 21.03.2020 16:47
    +2
    странно-вроде все чемпионаты остановлены и хочется посмотреть футбол-но от одной мысли об этом белорусском тоскливом действе желание пропадает...
    Из старой шутки КВН Минска......А вот после финального свистка на поле вышли игроки брестского и минского Динамо чтобы показать голы не вошедшие в матч
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 21.03.2020 16:47
    +2
    странно-вроде все чемпионаты остановлены и хочется посмотреть футбол-но от одной мысли об этом белорусском тоскливом действе желание пропадает...
    Из старой шутки КВН Минска......А вот после финального свистка на поле вышли игроки брестского и минского Динамо чтобы показать голы не вошедшие в матч
    Ссылка
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