СМАЛІЙЧУК: «Карпати отримають відсоток з наступного трансферу Карраскаля»

Екс-віце-президент «Карпат» розказав про трансфер колумбійського хавбека Хорхе Карраскаля

  • 21.03.2020 16:41
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СМАЛІЙЧУК: «Карпати отримають відсоток з наступного трансферу Карраскаля»
© Twitter. Хорхе Карраскаль

21-річний хавбек, виступаючи в «Карпатах», знаходився в сфері інтересів «Шахтаря», однак перейшов в «Рівер Плейт».

«Мені було принципово продати Карраскаля в клуб, який вище рівнем, ніж «Динамо» і «Шахтар». Чи цікавились ним наші гранди? Так. Більше «Шахтар», ніж «Динамо». Карраскаль обійшовся «Карптам» в два мільйони {доларів}, «Карпати» продали його в «Рівер Плейт» за три і плюс відсоток с наступного продажу

Думаю, влітку Карраскаль перейде в один із топ-клубів европейського топ-чемпіонату. Мова йде про суму близько 15 мільйонів. Ним цікавляться клуби з Італії, Іспанії і Нідерландів», - сказав Смалійчук.

Раніш повідомлялося, що Карраскалем цікавляться «Аякс» та «Ювентус».

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Источник — ТаТоТаке

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