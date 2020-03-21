Реал расстанется с Йовичем из-за нарушения правил карантина

22-летний нападающий мадридского «Реала» и национальной сборной Сербии Лука Йович покинет команду по окончании сезона за нарушение правил карантина.

По данным источника, руководство «Реала» недовольно поведением сербского футболиста, который ранее прервал двухнедельный карантин, установленный в Испании и вылетел к себе на родину.

В этом сезоне Йович сыграл 15 матчей за «Реал», забил 2 мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет включить Йовича в сделку по форварду «Лейпцига» Тимо Вернеру.