Реал готов отдать Йовича за Вернера

«Реал» собирается усилить свой состав форвардом «РБ Лейпциг» Тимо Вернером.

Как сообщает Daily Express, мадридский клуб готов включить в сделку своего нападающего Луку Йовича и доплатить «Лейпцигу» около 15 миллионов евро.

В этом сезоне Вернер провел 25 матчей за «РБ Лейпциг», забил 23 мяча и отдал 7 голевых передач.