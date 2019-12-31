Реал готов отдать Йовича за Вернера

«Реал» собирается усилить свой состав форвардом «РБ Лейпциг» Тимо Вернером.
Как сообщает Daily Express, мадридский клуб готов включить в сделку своего нападающего Луку Йовича и доплатить «Лейпцигу» около 15 миллионов евро.
В этом сезоне Вернер провел 25 матчей за «РБ Лейпциг», забил 23 мяча и отдал 7 голевых передач.
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Источник — Daily Express
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