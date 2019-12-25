Вернер может перейти в Челси в январе

Лондонский «Челси» попытается подписать форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера в январское трансферное окно.
Скауты английского клуба уже просматривали немецкого нападающего в матче 6-го тура Лиги чемпионов между «Лионом» и «РБ Лейпциг». Также за футболистом следят «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Отметим, что Тимо Вернер принял участие в 20 матчах за «РБ Лейпциг», забил 17 голов и отдал 9 результативных передач. Действующий контракт Вернера с «быками» рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» включился в борьбу за Вернера.
Источник — Daily Express
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