«Я совсем один» - Виллиан просится к семье в Бразилию

Вингер «Челси» и сборной Бразилии Виллиан рассказал, что делает во время вынужденного карантина, объявленного в Британии из-за пандемии коронавируса, а также пожаловался на отсутствие рядом семьи.

«Сейчас я совсем один. Моя жена и дочери находятся в Бразилии. Я составил график по возвращению. Они улетели первыми, а я собирался сделать паузу, чтобы потом присоединиться к ним. Сейчас я в Англии хочу попробовать получить разрешение от клуба».

«Знаю, что была встреча, по итогам которой чемпионат отложили минимум до 30 апреля… Используя этот факт, я пытаюсь получить разрешение от клуба на возвращение в Бразилию. Я объяснил свою ситуацию и жду решения. Слышал, что игроки других клубов также возвращаются в Бразилию, чтобы иметь возможность быть ближе к семьям».

«Чем больше мы сидим без дела, тем быстрее теряем физическую форму. Я был дома в течение шести дней, у меня нет особого инвентаря, который бы позволил выполнять нужные упражнения. В моем здании есть тренажерный зал, но я не могу туда ходить, так как должен оставаться дома. Все это усложняет жизнь, но я верю, что все наладится, а сейчас мы должны думать о людях. Если каждый хорошо сделает свое дело, то все завершится».

«Это трудное время для всех. Люди остаются в изоляции, многие заведения закрываются, школы также прекратили работы. Пришло время поддержать других», - заявил Виллиан.

Ранее сообщалось, что Виллиан отказался продлевать контракт с «Челси», который истекает летом нынешнего года.