Виллиан отказался подписывать новый контракт с Челси

31-летний бразильский вингер «Челси» Виллиан отклонил предложение о продлении контракта.
Футболисту предложили двухлетнее соглашение.
Текущий контракт Виллиана истекает летом 2020 года.
В этом сезоне он провел 36 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет подписать Виллиана.
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Источник — UOL Esporte
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