Денис БОЙКО: «Карантин теряет смысл, если мы его не придерживаемся»

Голкипер «Динамо» Денис Бойко призвал всех украинцев придерживаться карантина:
«Карантин теряет смысл, если мы его не придерживаемся» - написал Бойко в Инстаграме.
Ранее Бойко показал, как поддерживает форму во время карантина.
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Источник — Instagram
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