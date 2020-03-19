ФОТО. Бойко тренируется на свежем воздухе со своей собакой

32-летний украинский вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко продолжает поддерживать форму во время карантина, связанного с пандемией коронавируса COVID-19.

«Тренировку на свежем воздухе никто не отменял! Берегите себя», — написал Бойко в Instagram, опубликовав фото со своей собакой.

В текущем сезоне Бойко провел за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, где пропустил 15 мячей, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.