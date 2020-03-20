Эшли БАРТИ: «Сейчас в мире происходят вещи, гораздо важнее тенниса»

Австралийка готова защищать титул на Открытом чемпионате Франции в сентябре

  • 20.03.2020 12:06
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Эшли БАРТИ: «Сейчас в мире происходят вещи, гораздо важнее тенниса»
© Australian Open. Эшли Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала перенос Открытого чемпионата Франции на осень.
 
«Я не общалась с Ги Форже, но я с радостью сыграю на Ролан Гаррос, несмотря на то, когда он состоится. Надеюсь, я воспользуюсь шансом защитить титул в сентябре, ведь я всегда обеими руками за то, чтобы соревноваться.
 
Сейчас в мире происходят вещи, гораздо важнее тенниса, так что я за то, чтобы уберечь всех нас от опасности и сохранить здоровье», – сказала Барти.
 
Напомним, WTA заморозила рейтинг и Барти останется первой ракеткой, не потерял очков за выигрыш прошлогоднего Ролан Гаррос, до завершения карантина.

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Источник — Большой теннис Украины

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