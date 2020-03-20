Эшли БАРТИ: «Сейчас в мире происходят вещи, гораздо важнее тенниса»

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала перенос Открытого чемпионата Франции на осень.



«Я не общалась с Ги Форже, но я с радостью сыграю на Ролан Гаррос, несмотря на то, когда он состоится. Надеюсь, я воспользуюсь шансом защитить титул в сентябре, ведь я всегда обеими руками за то, чтобы соревноваться.



Сейчас в мире происходят вещи, гораздо важнее тенниса, так что я за то, чтобы уберечь всех нас от опасности и сохранить здоровье», – сказала Барти.



Напомним, WTA заморозила рейтинг и Барти останется первой ракеткой, не потерял очков за выигрыш прошлогоднего Ролан Гаррос, до завершения карантина.