Эшли БАРТИ: «Сейчас в мире происходят вещи, гораздо важнее тенниса»

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала перенос Открытого чемпионата Франции на осень.
«Я не общалась с Ги Форже, но я с радостью сыграю на Ролан Гаррос, несмотря на то, когда он состоится. Надеюсь, я воспользуюсь шансом защитить титул в сентябре, ведь я всегда обеими руками за то, чтобы соревноваться.
Сейчас в мире происходят вещи, гораздо важнее тенниса, так что я за то, чтобы уберечь всех нас от опасности и сохранить здоровье», – сказала Барти.
Напомним, WTA заморозила рейтинг и Барти останется первой ракеткой, не потерял очков за выигрыш прошлогоднего Ролан Гаррос, до завершения карантина.
Источник — Большой теннис Украины
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