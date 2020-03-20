Хет-трик Макларена принес Мельбурн Сити победу над аутсайдером

Нападающий «Мельбурн Сити» Джейми Макларен отметился хет-триком в матче 24-го тура чемпионата Австралии по футболу.

26-летний форвард принес своему клубу победу во встрече против «Сентрал Кост Маринерс» (4:2).

После этого матча «Мельбурн Сити» продолжает идти на второй позиции в турнирной таблице А-Лиги, а их соперник, проигравший десятый к ряду поединок, замыкает список команд дивизиона.

Отметим, что в Австралии матчи проходят без зрителей.

А-Лига, 24-й тур

«Сентрал Кост Маринерс» – «Мельбурн Сити» – 2:4

Голы: 1:0 - 2 Маррей, 1:1 - 5 Макларен, 1:2, - 10 Сусаета, 1:3 - 48, Макларен, 2:3 - 69 Маррей, 2:4 - 74 Макларен