Хет-трик Макларена принес Мельбурн Сити победу над аутсайдером

Нападающий «Мельбурн Сити» Джейми Макларен отметился хет-триком в матче 24-го тура чемпионата Австралии по футболу.
26-летний форвард принес своему клубу победу во встрече против «Сентрал Кост Маринерс» (4:2).
После этого матча «Мельбурн Сити» продолжает идти на второй позиции в турнирной таблице А-Лиги, а их соперник, проигравший десятый к ряду поединок, замыкает список команд дивизиона.
Отметим, что в Австралии матчи проходят без зрителей.
А-Лига, 24-й тур
«Сентрал Кост Маринерс» – «Мельбурн Сити» – 2:4
Голы: 1:0 - 2 Маррей, 1:1 - 5 Макларен, 1:2, - 10 Сусаета, 1:3 - 48, Макларен, 2:3 - 69 Маррей, 2:4 - 74 Макларен
Источник — Sport.ua
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