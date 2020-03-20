Ювентус отпустил Игуаина в Аргентину. Он полетел к больной маме

Футболист сдал негативный тест на коронавирус

  • 20.03.2020 09:52
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Ювентус отпустил Игуаина в Аргентину. Он полетел к больной маме
© ФК Ювентус. Гонсало Игуаин

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинул Италию и отправился в Аргентину на частном самолете.

Игрока остановили в аэропорте, но отпустили.

Как сообщает итальянская пресса, «Ювентус» дал Игуиану разрешение покинуть страну во время карантина. Игрок улетел домой, поскольку в Аргентине у него больная мать.

Напомним, что в «Ювентусе» введен карантин из-за того, что коронавирус обнаружили у защитника команды Даниэле Ругани.

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Источник — Football-Italia

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