Ювентус отпустил Игуаина в Аргентину. Он полетел к больной маме

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинул Италию и отправился в Аргентину на частном самолете.

Игрока остановили в аэропорте, но отпустили.

Как сообщает итальянская пресса, «Ювентус» дал Игуиану разрешение покинуть страну во время карантина. Игрок улетел домой, поскольку в Аргентине у него больная мать.

Напомним, что в «Ювентусе» введен карантин из-за того, что коронавирус обнаружили у защитника команды Даниэле Ругани.