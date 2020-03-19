Игуаин нарушил условия карантина и полетел в Аргентину

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин решил покинуть Италию, несмотря на то, что в клубе введен карантин.
Футболист решил вернуться в Аргентину, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом. Как сообщает журналист Николо Скира, Игуаина остановили сотрудники аэропорта. Он доказал, что прошел тест на вирус COVID-19, который показал отрицательный результат.
Напомним, что в «Ювентусе» введен карантин из-за того, что коронавирус обнаружили у защитника команды Даниэле Ругани.
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Источник — Twitter
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