ВИДЕО. Суркис присоединился к челленджу и понабивал туалетную бумагу

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис решил поучаствовать в челлендже «Оставайся дома» и выложил в Instagram ролик, где он набивает рулон туалетной бумаги.
Он передал эстафету тренеру «Динамо» Алексею Михайличенко.
ВИДЕО. И Месси туда же. Понабивал туалетную бумагу и призвал сидеть дома
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Источник — Sport.ua
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