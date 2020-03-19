ВИДЕО. И Месси туда же. Понабивал туалетную бумагу и призвал сидеть дома

Форвард «Барселоны» Лионель Месси выполнил популярный нынче челлендж с туалетной бумагой и передал пас Серхио Агуэро и Луису Суаресу.
Звездные спортсмены призывают людей соблюдать карантин во время пандемии коронавируса.
#10TouchesChallenge by Leo Messi— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) March 19, 2020
VIDEO: https://t.co/5NSNmzCWY7
🔵🔴🏡 #CulersAtHome #StayAtHome pic.twitter.com/QKrrvoDUFK
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Источник — Sport.ua
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