Денис БАЛАНЮК: «Я очень расстроился, что Гомес ушел»

23-летний украинский форвард донецкого «Олимпика» Денис Баланюк поделился мнением об уходе из клуба главного тренера Висенте Гомеса.
«Лично я очень расстроился, что он ушел. Испанец очень хороший тренер и человек, я рад, что смог поработать с ним, под его руководством. Но нужно двигаться дальше, прогрессировать. Это футбол, бывает, что меняются тренеры. Поэтому нужно работать при любом раскладе и при любом тренере», — считает Баланюк.
Гомес возглавлял «Олимпик» с 3-го сентября 2019-го года.
Источник — zbirna.com
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