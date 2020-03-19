Зараженный коронавирусом Артета идет на поправку

Пресс-служба «Арсенала» сообщила о состоянии здоровья главного тренера команды Микеля Артеты.

Напомним, что 13 марта у испанского специалиста обнаружили коронавирус. Артета и клуб находится в карантине.

«Ряд сотрудников, в том числе Микель и первая команда, в настоящее время изолированы дома. Мы рады сообщить, что Микель чувствует себя намного лучше. Он в хорошем настроении, проводит детальное планирование с тренерами и регулярно общается с футболистами», - сказано в заявлении лондонцев.

Отметим, что чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир отложен минимум до 30 апреля.