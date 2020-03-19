Где смотреть онлайн матч чемпионата Беларуси Динамо Минск – Рух Брест

В пятницу, 20 марта, состоится матч 1-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют минское «Динамо» и «Рух» из Бреста.
Поединок пройдет в Минске на стадионе «Трактор». Начало встречи в 19:00 по Киеву.
«Динамо» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси.
Эта игра будет показана в прямом эфире на телеканале «Беларусь 5».
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Источник — Sport.ua
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