Динамо Минск – Рух Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Сразу четыре украинца могут выйти на поле

  • 19.03.2020 21:12
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Динамо Минск – Рух Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
© ФК Динамо Минск. Дмитрий Билоног

В пятницу, 20 марта, в Минске состоится поединок 1-го тура чемпионата Беларуси, в котором местное «Динамо» примет «Рух» из Бреста. В ситуации, когда пандемия коронавируса захватила Европу, к беларусскому первенству приковано больше всего внимания, ведь в других странах чемпионаты приостановлены.

Добавляет интереса к предстоящему матчу тот факт, что за обе команды выступают украинцы. В «Динамо» это Артем Сухоцкий и Дмитрий Билоног. Кроме того, защищает цвета минского клуба словенец Миха Горопевшек, ранее выступавший за «Волынь», а также известный по выступлениям за «Днепр» и донецкий «Металлург» бразилец Данило.

Что касается «Руха», то там выступают Александр Мигунов, который еще недавно защищал цвета украинского «Колоса», и экс-карпатовец Алексей Ковтун. Так что в определенном смысле это будет украинское дерби в Беларуси.

В прошлом сезоне минское «Динамо» заняло четвертое место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Беларуси, отстав от третьей позиции, которая позволила бы команде сыграть в Лиге Европы, на 15 очков.

«Рух Брест» является дебютантом элитного дивизиона. Он был основан в 1922 году, но спустя 17 лет его история была прекращена из-за Второй мировой войны. В 2016 году команда была возрождена на базе фанатов «Динамо-Бреста», после чего два года участвовала в чемпионате области. 

В сезоне-2018 «Рух» выступал в чемпионате Второй лиги Белоруссии, также являлся фарм-клубом для главной команды города, брестского Динамо. После победы в чемпионате Второй лиги в сезоне-2019, клуб стал независимым и перешел в Первую лигу.

Фаворитом матча букмекеры считают минское «Динамо», на победу которого можно поставить за 1,46. Ничья оценивается в 4,1, а в случае успеха аутсайдера можно заработать в 7 раз больше.

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20 марта, пятница

«Динамо Минск» – «Рух Брест»
Минск. Стадион «Трактор». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Беларусь 5»
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник — Sport.ua

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