Олег КУДРИК: «Надеюсь, скоро вернемся на поле. Впереди у нас важные задачи»

Голкипер львовских «Карпат» Олег Кудрик выразил желание поскорее вернуться на поле. В данный момент чемпионат Украины приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня с ребятами работали на базе, тренировались в зале. Однако большую часть времени я провожу дома. К тому же недавно у меня родился ребенок, поэтому занимаюсь домашними хлопотами и получаю удовольствие от отцовства. В свободную минуту смотрю сериалы и играю на PlayStation. Каждый осознает важность этого карантина, ведь здоровье - главная наша ценность. Надеюсь, что проблема будет решена и мы снова вернемся на футбольные поля. Впереди у нас важные задачи», - сказал Кудрик.

Напомним, что с 18 марта в Украине приостановлены все футбольные соревнования.

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