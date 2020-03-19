Олег КУДРИК: «Надеюсь, скоро вернемся на поле. Впереди у нас важные задачи»

Футболист «Карпат» рассказал о том, чем занимается во время карантина

  • 19.03.2020 17:18
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  • 1 комментарий
Олег КУДРИК: «Надеюсь, скоро вернемся на поле. Впереди у нас важные задачи»
© ФК Карпаты. Олег Кудрик

Голкипер львовских «Карпат» Олег Кудрик выразил желание поскорее вернуться на поле. В данный момент чемпионат Украины приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня с ребятами работали на базе, тренировались в зале. Однако большую часть времени я провожу дома. К тому же недавно у меня родился ребенок, поэтому занимаюсь домашними хлопотами и получаю удовольствие от отцовства. В свободную минуту смотрю сериалы и играю на PlayStation. Каждый осознает важность этого карантина, ведь здоровье - главная наша ценность. Надеюсь, что проблема будет решена и мы снова вернемся на футбольные поля. Впереди у нас важные задачи», - сказал Кудрик.

Напомним, что с 18 марта в Украине приостановлены все футбольные соревнования.

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Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    kerch30
      kerch30, 19.03.2020 18:11
    0
    можешь бухать пока с хромим
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 19.03.2020 18:11
    0
    можешь бухать пока с хромим
    Ссылка
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