Денис ФАВОРОВ: «Этот период нужно пережить. Здоровье превыше всего»

Капитан «Десны» Денис Фаворов рассказал о том, как поддерживает форму на период карантина.
«Команду распустили. Всем футболистам предписано поддерживать форму в индивидуальном режиме. Пока не будем тренироваться. Считаю правильным, что в Украине все сделали заранее: это очень серьезные вещи, сегодня на первый план выходит здоровье и жизни людей. Этот период надо пережить. Кстати, наш клуб запускает штаб по поддержке населения на период карантина. Незащищенным слоям населения раздают антисептики, защитные маски и информационные буклеты.
Поддерживаю форму прежде всего через беговую работу. Использую подручные средства - турники, площадки с песком», - сказал Фаворов.
Напомним, что с 18 марта в Украине приостановлены все футбольные соревнования.
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Источник — УПЛ
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