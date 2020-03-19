Невилл и Гиггз бесплатно отдадут свои отели в пользование медработникам

Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и Райан Гиггз приняли решение предоставить два своих отеля в Манчестере в бесплатное пользование Национальной службы здравоохранения Великобритании (HNS).
Один из них находится возле стадиона «Олд Траффорд», где проводит домашние матчи «Манчестер Юнайтед», а другой – в центре города.
«Начиная с пятницы, 176 кроватей будут заняты работниками HNS и медицинскими работниками. Думаю, вся наша отрасль должна проявить солидарность не только с сотрудниками в это непростое время, но и с теми, кто в ближайшие месяцы больше всего нуждается в жилье.
Мы рады, что пришли к соглашению. Это будет бесплатно, медработники смогут оставаться там бесплатно в течение нескольких месяцев. Им необходима изоляция от членов семьи, на которых может повлиять происходящее», – сообщил Невилл в
Отметим, что Невилл сейчас работает экспертом на британском телевидении, в Гиггз тренирует национальную сборную Уэльса.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду предоставит свои отели для преобразования в больницы, но позже эта информация оказалась фейком.
A message from our co-owner Gary Neville. @GNev2 @GG_Hospitality pic.twitter.com/uy2rEfweho— Hotel Football (@hotelfootballuk) March 18, 2020
Источник — Sport.ua
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