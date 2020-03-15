Роналду предоставит свои отели для преобразования в больницы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду начал серьезную борьбу с пандемией коронавируса. 35-летний футболист предоставит свои отели в Португалии для преобразования в больницы.
Сообщается, что все финансовые затраты лягут на плечи Роналду, пользоваться больницами по всей стране можно будет бесплатно.
Ранее звездный футболист опубликовал обращение, посоветовал всем серьезно отнестись к пандемии коронавируса.
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Источник — Marca
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