Роналду предоставит свои отели для преобразования в больницы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду начал серьезную борьбу с пандемией коронавируса. 35-летний футболист предоставит свои отели в Португалии для преобразования в больницы.

Сообщается, что все финансовые затраты лягут на плечи Роналду, пользоваться больницами по всей стране можно будет бесплатно.

Ранее звездный футболист опубликовал обращение, посоветовал всем серьезно отнестись к пандемии коронавируса.